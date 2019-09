«Je n’aimerais pas y revenir parce qu’il y a un entraîneur et je ne peux pas diriger une équipe qui a déjà un coach. On peut parler du respect du club, mais il y a aussi un entraîneur qui n’est pas n’importe qui. Je suis en dehors de tout ça. J’aimerais que tout s’arrange (au Real Madrid). Je reviendrai (entraîner un club) quand ce sera le moment ». Tels étaient les propos du Special One rapportés par la télévision espagnole vendredi après-midi, lorsque le Portugais a été interrogé sur un possible retour à Madrid. Depuis quelques mois déjà, la presse ibérique spécule effectivement sur la possibilité de voir Florentino Pérez refaire appel au tacticien lusitanien, qui avait pourtant créé beaucoup de polémiques lors de son aventure du côté de la capitale espagnole. Le Portugais souhaite donc attendre de voir ce qui se passe avec Zidane. Ou du moins, c’est le discours qu’il tient publiquement, car comme l’explique le quotidien AS, le Portugais est bel et bien tenté par un retour... Selon le média, l’ancien coach de Chelsea, de l’Inter et de Manchester United, entre autres, serait prêt à dire oui au Real Madrid, même en cas d’offre en cours de saison. La saison dernière, il avait déjà dit non aux Merengues, avant que ces derniers ne se tournent, une deuxième fois, vers Zinedine Zidane. Il était notamment fatigué suite à son expérience chez les Red Devils, et estimait que la dynamique était trop mauvaise à Madrid. Mais la donne a changé, et il souhaite retrouver un banc de touche. L’entraîneur lui, se serait transformé, comme l’explique le quotidien espagnol, et chercherait à avoir une image plus aimable, et être moins conflictuel dans la vie de tous les jours. Pour l’instant, le Real Madrid n’a pas encore sondé le Portugais depuis que le retour de Zinedine Zidane a été officialisé la saison dernière, mais la donne pourrait vite changer en cas de mauvais résultats dans les semaines à venir...