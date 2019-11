un ramasseur de balle pour sa « passe décisive »L’entraîneur de Tottenham, José Mourinho, a remercié un ramasseur de balle d’avoir donné rapidement le ballon sur la touche amenant l’égalisation à (2-2) face à l’Olympiakos, finalement battu 4-2, qualifiant le geste de « passe décisive ». « J’aime les ramasseurs de balle intelligents, comme je l’ai été. J’étais un ramasseur de balle brillant moi-même quand j’étais enfant. Et ce gamin aujourd’hui a été brillant », a déclaré le coach au micro de BT Sport au sujet du jeune garçon. Il a rapidement transmis le ballon à Serge Aurier qui a pris la défense grecque à revers en lançant le ballon vers Lucas Moura, parti dans le dos de la défense. Le centre de Lucas a trouvé Harry Kane à sept mètres du but, qui a marqué le but du 2-2 (50’). « Il a bien lu le jeu, il a compris le jeu et il a fait une passe décisive importante. C’est un beau moment pour lui, il ne l’oubliera jamais », a poursuivi Mourinho, qui est allé lui donner une accolade chaleureuse après le but.