C’est désormais officiel, aux Etats-Unis, les fans de soccer sont retournés voir du baseball, car Zlatan Ibrahimovic a été plutôt direct au moment de faire ses adieux à ses supporters du Los Angeles Galaxy : lui parti, plus aucune raison valable pour eux de suivre la MLS. Et maintenant que l’ancien international suédois est libre de tout contrat, il ne lui reste plus qu’à trouver un dernier challenge de taille avant de raccrocher les crampons. Pourquoi pas sous l’égide d’un coach qu’il connaît bien ? José Mourinho, lui, a récemment pris les rênes de Tottenham, après la destitution de Mauricio Pochettino, pour tenter de redresser la barre et faire remonter le finaliste de la dernière Ligue des Champions au classement de Premier League. Actuellement dixièmes, les Spurs ne sont en effet pas à leur place. L’entraîneur portugais a d’ailleurs parfaitement négocié son baptême du feu sous ses nouvelles couleurs, en battant West Ham sur sa pelouse, samedi (3-2). Alors, le ?mercato hivernal approchant, pourquoi ne pas accueillir un renfort - de taille - avec le géant scandinave, pour l’aider dans cette mission ? Interrogé sur une éventuelle venue d’Ibra sous ses ordres, le Special One n’a pas eu l’ombre d’un doute. « Avec Zlatan Ibrahimovic, nous avons bien plus qu’une connexion. Je dirais qu’il y a aussi de la passion, de la compréhension. C’est un joueur incroyable et un homme fantastique. Mais je vous dirais que non, il n’y a aucune chance pour lui de venir ici à Tottenham. Nous avons déjà le meilleur buteur d’Angleterre avec nous, voire même l’un des deux ou trois meilleurs buteurs du monde.

Cela n’a donc aucun sens pour un attaquant de la dimension de Zlatan, un joueur qui a certes plus de 30 ans, mais qui peut encore évoluer dans n’importe quel club dans le monde, de venir ici à Tottenham. Ça n’a aucune sens pour lui de rejoindre une équipe où il y a déjà Harry Kane. » Zlatan Ibrahimovic l’a donc bien compris, pas la moindre chance pour lui de revêtir la tenue de Tottenham. Reste à savoir où et quand il va rebondir.