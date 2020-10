L'arrivée de Gareth Bale ne semble pas avoir été du goût de José Mourinho. Le coach portugais ne souhaitait pas forcément que l'offensif du Real Madrid rejoigne son équipe. Le problème, c'est qu'avec une simple position d'entraîneur, il n'a pas eu le dernier mot sur ce dossier, lui qui aurait préféré un second attaquant pour épauler Harry Kane. Durant tout l'été, Mourinho avait déjà fait le forcing pour être promu manager du club, à l'image de son prédécesseur sur le banc des Spurs. Il souhaiterait ainsi avoir plus d'influence sur les choix sportifs et choisir qui doit partir ou rester. Le cas Dele Alli est d'ailleurs un nouvel exemple de cette situation qui exaspère Mourinho. Le Lusitanien souhaiterait s'en séparer, tandis que le board de Tottenham fait, quant à lui, tout son possible pour conserver le milieu offensif. Tottenham est actuellement 10e de Premier League avec une défaite, un nul et une seule victoire au compteur en championnat. Si José Mourinho parvenait à monter en grade, rien ne dit que cela changerait la donne. Mais si le président du club londonien continue de refuser une promotion à son entraîneur, l'ambiance pourrait très rapidement se dégrader.