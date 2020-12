Lors de la défaite de Tottenham face à Leicester (0-2) dimanche en Premier League, le club londonien a été plombé par un penalty concédé par Serge Aurier (27 ans, 8 matchs et 1 but en Premier League cette saison), coupable d'une charge sur Wesley Fofana dans les arrêts de jeu de la première période. Découpé par Roy Keane, l'ancien Parisien a été défendu par son coach José Mourinho. «Je décrirais son geste comme une erreur, pas un moment de folie. Il faut savoir où on se situe, si on se trouve dans la surface. Là, le joueur repart vers son but, sans aucun danger. Serge a été phénoménal contre Liverpool, probablement notre meilleur joueur et il fait cette erreur sur ce match. Est-ce qu'elle nous coûte trois points? Ce n'est pas juste de dire ça. Si je dois pointer des joueurs du doigt, je pourrais cibler certains qui n'ont pas eu l'attitude que j'aime voir», a lâché l'entraîneur des Spurs en conférence de presse.