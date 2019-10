Sans club depuis son éviction de Manchester United en décembre dernier où il officiait depuis 2016, José Mourinho n’a plus entraîné et aurait même refusé bien des offres, dont une très juteuse du Guangzhou Evergrande, afin d’accepter une proposition qui lui tenait à cœur. Ladite proposition pourrait être le Real Madrid. Président du club merengue, Florentino Pérez aurait fait des pieds et des mains pour mettre Mourinho dans les meilleures conditions, en refusant de recruter Paul Pogba et en tentant de céder Sergio Ramos, cet été. Mais tous ces efforts pourraient bien être vains. À en croire les informations du Daily Mail, le destin de José Mourinho serait sans surprise entre les mains de Zinedine Zidane, mais aussi de Mauricio Pochettino. Sur la sellette du côté de Tottenham, l’entraîneur argentin aurait de fortes chances de ne pas finir la saison chez les Spurs. Et du côté de l’Angleterre, Mourinho est pressenti pour prendre la succession de Pochettino aux rênes de l’effectif de Tottenham. Un club qu’il connaît très bien. Affaire à suivre donc...