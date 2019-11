Titulaire indiscutable sous les ordres de Mauricio Pochettino, le Français Moussa Sissoko (30 ans, 17 matchs toutes compétitions cette saison) a débuté le premier match de l’ère José Mourinho à Tottenham sur le banc ce samedi contre West Ham (3-2) en Premier League. Après la rencontre, le Special One a expliqué ce choix fort au micro de Canal+ Sport. « Nous avons un groupe de joueurs importants. Aujourd’hui, je voulais des mouvements offensifs avec Son et Dele Alli et je voulais un peu plus de protection avec des joueurs comme Dier, aussi de la construction avec Winks, a mis en avant le Portugais. Moussa, c’est plus un joueur de pénétration, de courses dans l’espace. Il faut attendre qu’il ait l’opportunité, mais nous sommes un groupe, nous avons besoin de tous les joueurs et Moussa est un joueur avec un grand potentiel. » Entré à la 82e minute, le Tricolore espère retrouver le onze de départ mardi contre l’Olympiakos en Ligue des Champions.