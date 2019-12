En fin de contrat en juin prochain avec Tottenham, Christian Eriksen (27 ans, 16 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) n’a toujours pas révélé sa décision pour la suite de sa carrière. En attendant de prendre publiquement la parole, le milieu offensif danois a déjà averti son entraîneur, José Mourinho. « Je connais son avenir. En tout cas, je pense le connaître, car sa communication avec moi est totalement ouverte et honnête. On se fait confiance. La seule chose que je peux donc vous dire est que je sais ce qu’il va faire. Mais je ne serai pas celui qui en parlera. Ce sera à lui de dire ce qu’il en est, quand il aura pris la décision d’en parler, pas à moi. Mon sentiment, c’est qu’il veut nous aider. C’est pourquoi je le fais jouer quand j’ai besoin d’un joueur avec ses qualités», a expliqué le manager portugais pour Sky Sports. Réponse prochainement.