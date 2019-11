Le licenciement de Mauricio Pochettino, mardi soir, en pleine trêve internationale, a suscité quelques doutes auprès des supporters de Tottenham. Ils ont rapidement été levés par leur président, Daniel Levy, qui a attendu seulement quelques heures pour désigner le remplaçant de l’Argentin. Alors que Massimiliano Allegri (libre), Carlo Ancelotti (Naples), Eddie Howe (Bournemouth) et Julian Nagelsmann (RB Leipzig) ont été pressentis, c’est un poids lourd du football mondial qui a pris place sur le banc des Spurs : José Mourinho ! Dans l’attente d’un projet ambitieux depuis son renvoi de Manchester United, en décembre dernier, le technicien portugais a trouvé l’endroit idéal pour rebondir. Il s’est engagé ce mercredi matin jusqu’en juin 2023 avec le finaliste malheureux de la dernière édition de la Ligue des Champions, qui a donc choisi un homme complètement opposé à Pochettino, tant dans son management que dans sa personnalité, pour tenter de retrouver les hauteurs de la Premier League. «Avec José, nous avons l’un des entraîneurs les plus prospères du football. Il possède une vaste expérience, est capable d’inspirer les équipes et est un excellent tacticien. Il a remporté des titres dans tous les clubs qu’il a entraînés. Nous croyons qu’il apportera énergie et conviction au vestiaire» , s’est justifié le boss de Tottenham dans un communiqué paru sur le site officiel du club. Désespéré de trouver un challenge à la hauteur, Mourinho, qui va donc officier dans un troisième club anglais après Chelsea (2004-2007 puis 2013-2015) et Manchester United (2016-2019), a fait part de son enthousiasme à l’idée de prendre le relais de Pochettino.

«Je suis ravi de rejoindre un club avec un tel héritage et des supporters aussi passionnés.

La qualité de l’équipe et de l’académie me rend enthousiaste. Travailler avec ces joueurs est ce qui m’a plu» , a soutenu le Special One. Un mariage qui promet !

Gimnasia La Plata : Diego Maradona a démissionné

La légende du football Diego Maradona a démissionné mardi dernier de son poste d’entraîneur après seulement deux mois et demi au Gimnasia La Plata. « Maradona n’est plus l’entraîneur de Gimnasia », avait assuré un peu plus tôt le président du club Gabriel Pellegrino à la radio La Red.

L’Argentin de 59 ans avait, selon la presse locale, lié son avenir à Pellegrino, qui ne se représentera finalement pas aux élections, prévues le 23 novembre.

L’ancien numéro 10 était revenu en Argentine en septembre, promettant de « tout faire » pour sauver Gimnasia de la relégation en deuxième division. Sous les commandes du fantasque « Pibe de Oro », le club de La Plata n’a remporté que trois de ses huit derniers matchs et pointe à la 22e place (sur 24) du classement du championnat d’Argentine après 13 journées. Son retour, 24 ans après son dernier poste d’entraîneur au pays (au Racing Club), avait secoué le football argentin, rallumant les passions. Du Mexique (Dorados de Sinaloa) aux Emirats arabes unis (Al Wasl, Al-Fujairah) en passant par l’Argentine (Deportivo Mandiyu, Racing Club), le champion du monde 1986 a dirigé six clubs ainsi que la sélection argentine (2008-2010).

Real Madrid : Enes Unal rêve du Real

Le Real Madrid fait toujours autant rêver et certains joueurs ont l’espoir de porter un jour la tunique merengue. C’est le cas d’Enes Unal. Présent en Espagne depuis 2017, l’attaquant turc est prêté cette année par son club de Villarreal au Real Valladolid. Le joueur n’a inscrit qu’un but en Liga cette saison, mais a permis à l’équipe de Turquie de remporter la victoire ce dimanche face à Andorre

(2-0). Enes Unal a inscrit un doublé et a pleinement contribué à la qualification de sa sélection à l’Euro 2020. à l’issue du match, Enes Unal a indiqué que son souhait était de poursuivre sa carrière en Europe et rêve d’évoluer au Real Madrid. « Mon intention est de continuer en Europe, à me renforcer afin d’aller dans les grands clubs du monde. Je rêve de jouer au Real Madrid depuis mon enfance. Je ne sais pas si je peux voir mon rêve se réaliser, mais quoi qu’il arrive, c’est une bonne chose de travailler pour que les rêves deviennent réalité, de lutter pour atteindre le club dans lequel vous voulez être. Cela me rend heureux », a indiqué l’attaquant dans des propos rapportés par As.

Juventus : Libérer Emre Can pour recruter Rakitic

L’avenir d’Ivan Rakitic ne semble plus passer par le FC Barcelone. Le milieu de terrain croate a passé l’été à affirmer qu’il n’entendait pas partir avant de changer d’avis face à la réalité des choix d’Ernesto Valverde. Désormais cantonné à un rôle de doublure, Rakitic aurait choisi la Juventus parmi les nombreux prétendants. Mais ce n’est pas simple, car la Vieille Dame devra d’abord se séparer d’Emre Can. Le club italien aimerait également un prêt avec option d’achat quand le Barça privilégiera évidemment un transfert sec à hauteur de 40 millions d’euros.

FC Barcelone : Messi décide de rester

Messi jouera-t-il toute sa vie pour le FC Barcelone ? Les supporters blaugrana n’en sont plus si certains depuis la récente révélation d’une clause dans le contrat de l’Argentin, laquelle lui permet de quitter le club à l’issue de chaque saison. Secrétaire technique du FC Barcelone, Eric Abidal a récemment fourni une interview à Mundo Deportivo évoquant le futur de Messi. « On parle déjà, je ne sais pas si nous aurons des nouvelles bientôt, parce que la décision dépendra du joueur et de son entourage. Mais pour nous, en tant que club, j’espère que tout sera bouclé le plus vite possible. La durée de la proposition ? Tout se saura quand ça se saura, mais je suis positif », avait ainsi estimé l’ancien défenseur du FC Barcelone. Mundo Deportivo indique que Messi aurait pris la décision de rester au Barça et donc de prolonger bientôt avec la formation Blaugrana, le virtuose argentin l’aurait confié en interne. Eric Abidal et la direction catalane devront donc se montrer persuasifs pour formaliser tout cela...

Manchester United : Une grosse offre pour Denis Zakaria

En quête de joueurs prometteurs, Manchester United se tourne du côté de la Bundesliga. D’après la presse allemande, le club anglais lorgne le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria (22 ans, 11 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison). Auteur d’un excellent début de saison chez les Folhen, leaders du championnat local, le Suisse pourrait faire l’objet d’une offre de 60 millions d’euros. Un transfert qui pourrait toutefois avoir lieu l’été prochain puisque Gladbach refuse catégoriquement de lâcher un de ses meilleurs éléments en cours d’exercice.