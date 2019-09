Limogé et remplacé par Ole Gunnar Solskjaer en décembre dernier, l’ancien entraîneur de Manchester United José Mourinho constate, comme tous les observateurs, le mauvais début de saison des Red Devils en championnat. En six rencontres de Premier League, le club mancunien, 8e au classement, a gagné deux fois seulement, concédant autant de matchs nuls et de défaites, dont une dernière dimanche contre West Ham (0-2). Face au travail de son successeur, le Portugais se montre sceptique. « Nous avons été mauvais la saison dernière, mais je ne vois aucune amélioration cette saison, a jugé le Special One au micro de la chaîne Sky Sports. J’aime bien les trois recrues (Maguire, James et Wan-Bissaka, ndlr), elles apportent de la qualité à l’équipe. Mais l’équipe en tant qu’équipe, je n’aime pas du tout. Je ne suis pas surpris du résultat du jour. » Un message clair et parfaitement explicite.