Si l’entraîneur de Tottenham José Mourinho n’a pas apprécié le comportement du défenseur central de Chelsea Antonio Rüdiger lors de la défaite de son équipe (0-2) en Premier League dimanche, le Portugais a également déploré les injures racistes prononcées par plusieurs supporters des Spurs à l’encontre de l’Allemand. « J’étais dans mon match, trop loin de l’incident pour voir ce qui se passait. Ça me rend triste. Je déteste le racisme dans la société et dans le football. L’arbitre a arrêté le match, il a parlé aux joueurs, aux capitaines, puis aux entraîneurs. Je perdais, je ne voulais pas que le match s’arrête. Mais dès que j’ai compris pourquoi, je l’ai accepté. Le club est très concerné par ces sujets et je suis certain qu’il fera une enquête interne pour tirer ça au clair », a confié Mourinho face à la presse.