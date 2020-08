Gareth Bale, 31 ans, fait partie de ces joueurs dont le Real Madrid aimerait beaucoup se séparer cet été. Il est même en tête de liste, avec James, des noms cités ce matin par Marca comme « fortement indésirables », et ce à seulement neuf jours du début de la pré-saison. Et selon la Cuatro, José Mourinho aimerait beaucoup le faire revenir à Tottenham, club où le Gallois avait explosé avant d’être recruté par la Casa Blanca. Le Special One pousserait auprès de ses dirigeants pour que ces derniers tentent d’enrôler l’attaquant. Reste à savoir si Gareth Bale, à qui il reste encore 2 ans de contrat avec Madrid, se verrait tenté par un tel transfert, avec, évidemment, l’obligation de réduire son salaire actuel.