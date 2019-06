Après avoir fait signer Florian Raspentino, Grenoble qui a terminé 9e de Ligue 2 est déjà très actif sur le mercato estival et cela ne fait que commencer puisque le GF38 entend bien faire quelques coups cet été. Selon nos informations, le club isérois s’est offert Moussa Djitté, un attaquant de 19 ans qui appartenait au club sénégalais de ASC Niarry Tally mais qui évoluait à Sion en Suisse la saison passée en prêt. Il portera le numéro 2 et l’officialisation de la nouvelle devrait intervenir dans les prochaines heures. L’attaquant sénégalais, qui avait fait une entame prometteuse avec le club suisse (4 buts lors de ses 8 premiers matchs), était pisté par plusieurs clubs européens, dont le Celta Vigo, Hibernian, Montpellier et Metz. Mais que la stratégie de l’agent et de son joueur était de le mettre dans un environnement idéal pour qu’il puisse continuer sa progression dans une formation européenne qui puisse lui garantir du temps de jeu. Si l’indemnité de transfert n’a pas filtré, le club sénégalais dispose d’un pourcentage à la revente.