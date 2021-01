Thomas Müller, l'attaquant du Bayern Munich, ne participera pas aux jeux Olympiques de Tokyo sous le maillot de l'Allemagne, a confirmé jeudi la Fédération allemande de football (DFB). Müller, 31 ans, n'est pas sur la liste de joueurs envoyée récemment à l'Agence allemande de lutte contre le dopage (NADA) en prévision des Jeux de Tokyo, a indiqué la DFB à l'agence de presse SID, filiale de l'AFP. Cette liste est encore confidentielle. Seuls les joueurs qui s'y trouvent pourront participer aux Jeux, qui doivent débuter le 23 juillet. Chaque équipe olympique a droit à trois joueurs de plus de 23 ans. Müller faisait partie, à l'origine, des plans de Stefan Kuntz, le sélectionneur de l'équipe olympique allemande, avant le report de l'an dernier à cause de la pandémie de coronavirus. Le joueur, dans une interview, avait confié qu'il trouverait ça «cool» de porter le maillot allemand à Tokyo. L'attaquant du Bayern a participé à la victoire en Ligue des champions l'été dernier au Portugal, en plus de la coupe et du Championnat. Il était dans la sélection allemande qui a remporté la Coupe du monde 2014 au Brésil puis a été écarté en mars 2019 par Joachim Löw.