Salam Alaikoum à toutes et tous ceux qui oeuvrent inlassablement à la gloire et au développement du sport algérien. Je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd, accompagné de tous mes souhaits de santé et de bonheur. A tous ceux qui m'ont calomnié et insulté, moi et la magnifique association que j'ai eu le privilège de présider, je leur demanderai humblement de faire mieux, je n'en serai que plus heureux. L'intérêt général et la réussite de nos athlètes ont toujours constitué notre priorité. A tous ceux qui m'ont critiqué en pensant le faire objectivement, je leur pardonne et les assure de tout mon respect, car le parfait n'existe que chez Le Tout-Puissant. Le bilan du COA doit, cependant, être considéré à son juste titre, car il s'accompagne de réalisations exceptionnelles reconnues dans le monde entier, dont je vais vous en énumérer quelques-unes.

Le Musée olympique et l'Académie olympique algériens faisant face de manière magistrale du haut de leurs 11 étages à la salle Harcha, le magnifique siège des Jeux méditerranéens d'Oran, qui surplombe le port, la construction de Ben Aknoun, siège des Jeux africains de la jeunesse de 2018 et le siège du COA, étendu sur 6900 m2, où sont érigés deux bâtiments réhabilité pour l'un et entièrement construit pour l'autre.

La valeur totale de ces biens immobiliers est estimée à plus de 255 milliards de centimes et constitue un patrimoine inégalable. Le stade de Tikjda et la réhabilitation du bâtiment de 300 lits en pleine décennie noire illustrent, on ne peut mieux, les efforts consentis par le COA et sa vision à long terme pour, d'une part, permettre l'économie de devises à notre pays et, d'autre part, favoriser et promouvoir ses sites magnifiques. OEuvres magistrales offertes aux autorités à leur demande.

La réalisation

du complexe olympafrica à Tazrout (Tamanrasset) étalé sur plus de cinq hectares et dont les travaux de terrassement ont été terminés pour une valeur de 7 milliards, sans débourser le moindre sou et qui, je l'espère, sera fini un jour.

A cela, je rappellerai les 104 athlètes algériens bénéficiant d'une bourse olympique, les 24 salles de sport qui ont bénéficié de revêtement et de réhabilitation à travers le pays et qui étaient totalement détériorés sans compter l'acquisition auprès de nos collègues des CNO africains et du Bassin méditerranéen des faveurs de leur vote pour les Jeux africains 2007, les Jeux africains de la jeunesse 2018 et les Jeux méditerranéens d'Oran pour 2021. Qu'il me soit donné l'occasion, aujourd'hui, de les remercier chaleureusement. Qu'il me soit également donné l'opportunité d'exprimer ma gratitude à l'assemblée générale de l'ACNOA et à ses dirigeants d'avoir octroyé au COA une enveloppe de 2 millions de dollars pour nous soutenir dont 540 000 USD directement aux CNOs africains et favoriser, ainsi, une participation massive. Le CIO et nos partenaires du marketing sont à remercier eux aussi pour leur soutien permanent et indéfectible qui nous a permis de financer la participation algérienne à tous les grands événements depuis 2014 en harmonie avec les pouvoirs publics.

Que le Président du CIO, le docteur Thomas Bach, et son équipe soient remerciés pour leur visite en Algérie, ainsi que tous les présidents des Fédérations internationales et autres dirigeants mondiaux, africains, et régionaux pour leurs différends apports. Je ne remercierai jamais assez tous les collègues du comité exécutif et de l'assemblée générale du COA pour la confiance qu'ils m'ont accordée et pour avoir apporté leurs contributions à ces grandes oeuvres que nous avons réussies ensemble. Ils nous ont permis d'atteindre un taux de réalisation de près de 100% des objectifs et surtout le respect d'une cohésion exceptionnelle malgré les pressions qu'ils ont subies.

Les soutiens apportés au sport algérien sont tellement nombreux qu'il m'est difficile de les énumérer, des salaires des entraîneurs algériens et étrangers à l'équipement du complexe de Souidania en diverses salles de différents sports à la salle de musculation ultramoderne, ainsi qu'à son centre médicosportif à la modernisation du fonctionnement de nos associations et de nos programmes olympiques.

Vous vous rappellerez, j'espère, aussi les nombreux accords de coopération et d'échanges signés avec les plus grandes organisations olympiques du monde dont les USA, Cuba et consorts. Je m'arrêterai là, mais non sans avoir fait observer que je n'ai jamais perçu le moindre salaire, indemnités ou privilège du COA, car étant un vrai bénévole du sport.

Que ceux qui peuvent prouver le contraire le fasse quand et là où ils le voudront. Ma satisfaction est quand même d'avoir servi mon pays du mieux que j'ai pu. Mon espoir est que cette oeuvre magnifique et pérenne, qu'est le mouvement olympique algérien, soit préservée et améliorée.

«Puisse Le Tout-Puissant assister tous les dirigeants honnêtes de notre cher pays.»

Mustapha Berraf