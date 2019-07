Le président de l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) et président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf prendra part à la 32e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF), prévue le 18 juillet au Caire en Egypte, en marge de la 32e édition de la coupe d’Afrique des nations de football. Invité par le président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, Berraf assistera, à l’occasion, aux demi-finales de la CAN 2019 programmées dimanche prochain, ajoute la même source. Avant de rallier la capitale égyptienne, le président du COA séjournera à Budapest en Hongrie, sur invitation du président de la Fédération internationale de judo (FIJ), Marius Vizer et assistera au Grand Prix de judo (12-14 juillet) et au Championnat du monde d’escrime que la ville hongroise abritera du 15 au 23 juillet 2019.