L’arbitre international algérien, Mustapha Ghorbal, est retenu parmi un trio chargé de l’assistance vidéo à l’arbitrage « VAR » lors de la rencontre de la Supercoupe d’Afrique devant opposer les Tunisiens de l’ES Tunis aux Egyptiens du Zamalek SC vendredi prochain à 17h à Doha (Qatar), a indiqué la CAF. Outre Ghorbal, les deux autres membres du trio de la VAR sont: Janny Sikazwe (Zambie) et Gerson Emiliano dos Santos (Angola). Quant à la rencontre elle sera dirigée pour l’arbitre international sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomes. Il sera assisté de son compatriote Zakhele Thusi Siwela et du Lesothane Souru Phats’Oane. Le quatrième arbitre est le Sénégalais Maguette N’Diaye. L’ES Tunis est détentrice de la Ligue des champions et le Zamalek est vainqueur de la coupe de la Confédération de football.