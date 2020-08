L'Espagnol Rafael Nadal, numéro deux mondial et tenant du trophée à l'US Open, a annoncé mardi, sur les réseaux sociaux qu'il ne défendrait pas son titre à New York cette année en raison des conditions sanitaires incertaines et d'un nouveau calendrier qu'il qualifie «de folie». «Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas participer à l'US Open cette année. La situation sanitaire est encore très compliquée dans le monde entier avec des cas de Covid-19 et de nouveaux foyers épidémiques qui semblent hors de contrôle», écrit le détenteur de 19 titres du Grand Chelem sur son compte Twitter, avant de s'en prendre au très dense calendrier post-coronavirus établi par l'ATP. «Nous savons que le calendrier après 4 mois sans jouer est une folie», lance Nadal, alors que l'US Open, à partir du 31 août, et Roland-Garros, à partir du 27 septembre, sont prévus coup sur coup, chacun précédé d'un Masters 1000, à Cincinnati et à Rome. Celui de Madrid a été définitivement annulé plus tôt dans la journée.