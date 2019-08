L’haltérophile algérien Nafaa Seriak a pris la médaille de bronze à l’arraché de la catégorie (73 kg) des JA-2019, à l’issue des épreuves disputées mardi à Rabat. Seriak qui a soulevé 130 kg à l’arraché a été devancé par le Tunisien Karem Ben Hnia (153 kg) et l’Egyptien Ibrahim Moustafa (138 kg). Le concours se poursuit avec des chances de médailles pour l’athlète algérien à l’épaulé-jeté et au total. Lors de la première journée des épreuves d’haltérophilie des JA-2019, l’Algérienne Meryam Nada Benmiloud est parvenue à s’adjuger 3 médailles de bronze dans la catégorie

(55 kg). Elle a soulevé 62 kg à l’arraché, 86 kg à l’épaulé-jeté et au total 148 kg. Les épreuves d’haltérophilie des JA-2019 se poursuivent jusqu’au 30 août.