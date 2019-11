Titulaire vendredi soir lors du déplacement de Gil Vicente sur le terrain d’Aves, Zakaria Naïdji a été à l’origine du deuxième but de son équipe, qui l’a emporté (2-1). Le joueur algérien, prêté par le Paradou AC, a donné la passe qui a ramené le deuxième but de son équipe et qui a été mal négocié par le gardien adverse. Permettant aux Sénégalais Yves Baraye de signer un doublé. Naïdji a cédé sa place à la 62’. Après cette victoire, Gil Vicente se trouve à la 9e place du classement général . Après un début de saison et une adaptation difficile, Naïdji trouve enfin ses marques en se montrant décisif pour la deuxième fois consécutive.