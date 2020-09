Toujours sous contrat avec le Paradou AC, l'attaquant international algérien, Zakaria Naïdji, vient d'être prêté en Tunisie au profit du Club Africain, comme annoncé déjà par plusieurs médias. Le joueur âgé de

25 ans et ex-meilleur buteur du championnat algérien, n'a pas réussi sa première expérience à l'étranger avec Gil Vicente au Portugal, durant l'exercice écoulé, avec un seul but et trois passes décisives en 20 matchs, dont seulement cinq titularisations. Il tentera de se relancer cette saison avec le Club Africain,

où il sera prêté pour un an, avec option d'achat.