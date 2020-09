L'attaquant international algérien du Paradou AC, Zakaria Naïdji, devrait être prêté pour une saison au Club Africain (Ligue 1 tunisienne de football) avec option d'achat, ont rapporté vendredi dernier, les médias locaux. Naïdji (25 ans) rejoindrait ainsi ses deux compatriotes, le défenseur international Hocine Benayada (CS Constantine) et le milieu de terrain Brahim Farhi (JS Saoura), qui ont signé un contrat de 3 ans chacun. Le natif de Bordj Bou Arréridj avait été prêté lors du précédent exercice au club portugais de Gil Vicente pour une saison, assorti d'une option d'achat de 1,2 million d'euros, qui n'a pas été levée par la direction du club. Naïdji serait le premier joueur du Paradou «exporté» cet été, en attendant éventuellement le transfert du milieu de terrain, Adam Zorgane, retenu dans la liste élargie du sélectionneur de l'Equipe nationale, Djamel Belmadi, en vue des deux matchs amicaux des Verts en octobre prochain en Europe. En dépit de la réclamation formulée par la Fédération algérienne (FAF) auprès de la Confédération africaine (CAF), pour contester la décision de son homologue tunisienne (FTF) de considérer le joueur algérien comme un élément local dans le championnat tunisien, dans le cadre d'un accord de principe retenu en 2018 par l'Union nord-africaine de football (UNAF), les clubs tunisiens continuent de faire leur marché dans le cham-pionnat algérien. En octobre 2018, l'UNAF avait adopté le principe de la libre circulation des joueurs nord-africains en les considérant comme non étrangers. Deux mois plus tard, la FTF avait entériné ce principe qui est finalement entré en vigueur le 22 décembre de la même année. Il s'en est suivi un véritable exode de joueurs algériens vers la Tunisie. À elle seule, l'ES Tunis détient au sein de son effectif cette saison pas moins de 7 joueurs algériens.