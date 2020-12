Naples et la Real Sociedad, mais aussi les Young Boys de Berne, au bout du suspense, le FK Molde, le Maccabi Tel Aviv et Wolfsberg ont décroché in extremis, jeudi, les derniers billets pour les 16es de finale de Ligue Europa.

Dans le Groupe A, les Young Boys se sont qualifiés en battant, à Berne, les Roumains de Cluj (2-1), mais vraiment in extremis, au bout du suspense: les deux buts suisses ont été marqués pendant le temps additionnel, à la 93e et 96e minutes.

Dans le Groupe B, Arsenal a bouclé son sans-faute en remportant une 6e victoire en six matchs chez les Irlandais de Dundalk (4-2). Autre grand club londonien de cette C3, Tottenham s'est assuré la première place du Groupe J en disposant d'Anvers (2-0), dans un match sans autre enjeu entre deux clubs déjà qualifiés.

Dans le Groupe K du Dinamo Zagreb, déjà qualifié et vainqueur du CSK Moscou (3-1), déjà éliminé, tout se jouait entre Wolfsberg et Feyenoord pour la deuxième place. Les Autrichiens de Klagenfurt ont récupéré le précieux billet en battant 1-0 les Bataves de Rotterdam.

Côté français, le seul rescapé, Lille, n'a pas pu terminer premier de son groupe car il a perdu en Ecosse, sur la pelouse du Celtic (3-2) pendant que l'AC Milan gagnait en République tchèque, chez le Sparta Prague (1-0), histoire de terminer avec deux points d'avance sur les Dogues.

La série noire de Nice a continué et les Aiglons, battus par Beer Sheva en Israël (1-0), terminent derniers de leur groupe, comme Rennes et Marseille en Ligue des champions.

Pendant ce temps, le Bayer Leverkusen continuait sa promenade de santé en disposant du Slavia Prague (4-0), également qualifié pour la prochaine phase.

Et le Maccabi Tel Aviv battait difficilement les Turcs de Sivasspor (1-0), assurant ainsi la présence d'un club israélien en 16es de finale de la C3.

Les 32 équipes qualifiées pour les 16es

Les premiers de poules: AS Rome, Arsenal, Leverkusen, Glasgow Rangers, PSV, Naples, Leicester, Milan AC, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagreb, Hoffenheim.

Les deuxièmes de poules: Young Boys Berne, Molde, Slavia Prague, Benfica, Grenade, Real Sociedad, Braga, Lille, Maccabi Tel Aviv, Royal Antwerp, Wolfsberger, Étoile Rouge.

Les 8 équipes reversées de la C1: Red Bull Salzbourg, Shakhtar, Olympiakos, Ajax, Krasnodar, FC Bruges, Dynamo Kiev, Manchester United.

NB: le tirage au sort des 16es de finale, qui se disputeront en février prochain, aura lieu ce lundi à partir de 13h à Nyon (Suisse).