Après avoir passé plus de deux décennies à taper sur le ballon, de l’école de football à la catégorie senior, Nasri Nadir, cet aokassien qui avait fait les beaux jours du CRBA et du MOB, a eu droit à un jubilé soigneusement préparé et réussi par l’association de son quartier natal, Taremant. C’est le samedi après-midi que l’association « Izeghmar Taremant » d’Aokas a organisé, au stade communal, ce jubilé. Dès son entame, l’équipe des vétérans dudit quartier a donné la réplique aux anciens joueurs du club local. Sous la houlette de Yazid Azzoug, les anciens du CRBA ont fait étalage de leurs classes et talent. En face, il faut reconnaître qu’ils avaient à faire aussi à des anciens joueurs qui savent toujours jouer au ballon sous les conseils de l’incontestable leader Karim Nasri. Puis vint le tour des anciens joueurs du MOB, encadrés pour la circonstance par leur ancien entraîneur, Djelloul Medas, de rencontrer, dans un match gala, la fameuse équipe du CRBA, menée par le duo Salim Lahlouh - Akli Khelfaoui. Cette ancienne équipe qui avait réussi, par le passé, la prouesse d’accéder par deux fois en l’espace d’un temps record. Un match plaisant durant lequel l’assistance, fort nombreuse, s’est régalée en découvrant que leurs anciennes idoles ont presque gardé intactes leurs techniques. L’animation a été assurée par des chansons diverses et par le commentaire improvisé par un Allaoua Ferhat des grands jours. Tous les présents ont été agréablement surpris par la prestation haut de gamme du commentateur du jour. Le tout a été couronné par la remise de coupes aux quatre équipes participantes et de cadeaux à cet ancien joueur que fut Nadir Nasri qui avait énormément donné au football et une collation en l’honneur de tous les présents qui avaient, presque tous, pris la parole pour faire l’éloge de ce joueur hors pair.