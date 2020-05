L'affaire de l'enregistrement sonore mettant en cause le directeur général de l'ES Sétif, Fahd Halfaya, occupera encore les devants de la scène footbalistique algérienne avec l'audition, aujourd'hui, de Nassim Saâdaoui, le manager des joueurs qui est l'interlocuteur du responsable sétifien. En effet, la commission de discipline de la LFP avait annoncé avoir convoqué Saâdaoui pour être auditionné aujourd'hui à 11h, dans le cadre de cette affaire de marchandage de matchs. Après la première audition de Halfaya, le jeudi dernier, la CD a décidé de laisser le dossier disciplinaire ouvert pour complément d'information. Cette affaire avait débuté juste avec l'audition de ce dernier, mais les critiques acerbes contre la LFP au sujet du deuxième interlocuteur dans cet enregistrement l'a poussé à auditionner également Saâdaoui, qui, dit-on, «est un bon ami» du président de la FAF. Après son audition, le DG de l'Entente a déclaré qu'il avait déposé plainte contre Nassim Saâdaoui et d'autres personnes pour «chantage», tout en insistant que l'enregistrement sonore est un «faux». «C'est le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, qui a saisi officiellement cette commission pour diligenter une enquête et traiter le dossier en extrême urgence conformément à l'article 9 alinéa 4 du code disciplinaire de la FAF», a indiqué un communiqué de la LFP. Halfaya est accusé d'avoir sollicité ce manager pour arranger des rencontres et favoriser par conséquent son équipe afin qu'elle remporte le titre de champion d'Algérie au détriment des autres concurrents. Les membres du conseil d'administration de l'ESS, avaient rejeté les accusations contre Halfaya. Ils sont arrivés à la conclusion qu'aucune décision ne sera prise par ledit conseil sans que l'enquête menée par les instances du football (FAF et LFP) ne soit achevée. D'autre part, la FAF a indiqué dans son dernier communiqué que «la FIFA n'aura pas à s'impliquer directement, car il s'agit d'une affaire interne qui devra être traitée par les instances et les juridictions algériennes. Les commissions juridictionnelles dépendantes de la FAF et de la LFP devant traiter cette affaire, auront à s'appuyer sur leurs propres règlements et code disciplinaire». «Le nouveau responsable du département Intégrité de la FAF devrait assister d'ores et déjà à l'audition de l'intermédiaire des joueurs (porté officiellement sur la liste des intermédiaires publiée le mois de décembre 2019 sous le numéro 126) convoqué pour le 7 juin 2020 par la commission de l'éthique. Il a été convenu d'organiser une autre réunion la semaine prochaine, en présence cette fois du nouveau responsable du département Intégrité de la FAF afin de procéder aux présentations d'usage et échanger sur le fonctionnement de cette nouvelle structure», a conclu la FAF.