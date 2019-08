Les échéphiles Nassr Lina (ES Tizi Ouzou) et Talbi Chafik de l’AS Sûreté nationale ont remporté les titres du championnat d’Algérie des échecs individuel, clôturé lundi soir à Tiaret, après cinq jours de compétition. Chez les dames, Nassr Lina a totalisé 7,5 points devant Abdi Zineb de l’Olympique Moustakbel Bologhine avec 7 points et Nassr Rania de l’Espérance sportive de Tizi Ouzou avec 6 points. Chez les messieurs, Talbi Chafik a remporté huit victoires sur neuf rondes devant Brahami Lamine du FC Aokas Béjaïa avec 7 points, alors que Saim Mohamed Ilias du club Hillal de Sidi Bel-Abbès a complété le podium avec 6 points. Cette phase finale, disputée selon le système suisse en neuf rondes à la cadence d’une heure au finish avec ajout de trente secondes par coup joué, a été jugée d’un niveau technique « très d’élevé » par le directeur de la compétition, l’arbitre international Charef Khoudja Djamel. A l’issue de cette phase finale du championnat d’Algérie individuel, les trois premiers chez les dames et les messieurs représenteront l’Algérie au championnat arabe individuel, prévu du 26 novembre au 5 décembre à Mostaganem. Cette compétition, organisée par la Fédération algérienne des jeux d’échecs en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tiaret, a regroupé les 32 meilleurs échéphiles dames et messieurs qui se sont illustrés lors des phases zonales et demi-finales.