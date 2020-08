En pleine préparation de la demi-finale de Ligue des Champions face au RB Leipzig demain (20h), Thomas Tuchel peut se réjouir de la guérison de Layvin Kurzawa (cuisse droite), du retour de suspension d'Angel Di Maria et de la probable titularisation de son attaquant Kylian Mbappé. Mais l'entraîneur du PSG devra quand même composer avec des absences importantes, notamment celle de Keylor Navas.

Victime d'une lésion à la cuisse droite mercredi contre l'Atalanta Bergame (2-1), le gardien costaricien ne s'est pas entraîné samedi, indiquent nos confrères du Parisien. Ça sent donc le forfait pour le prochain tour, celui que Marco Verratti ne disputera pas non plus.

Le milieu touché à un mollet a repris la course mais ne reviendra pas avant une éventuelle finale.

En attendant, l'Italien devra se contenter de soutenir ses coéquipiers en tribunes avec le même enthousiasme.