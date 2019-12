Fraîchement nommé entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta pourrait profiter du prochain mercato hivernal pour faire quelques retouches dans son effectif. D’après The Guardian, le nouveau coach des Gunners souhaite un renfort au milieu de terrain. Sa cible prioritaire est le joueur d’Everton, Wilfred Ndidi (23 ans, 17 matchs et 2 buts en Premier League cette saison). Le club londonien serait prêt à proposer 46 millions d’euros plus Granit Xhaka, qui est en froid avec ses supporters depuis fin octobre. Conspué à sa sortie du terrain lors d’un match face à Crystal Palace, le Suisse avait insulté les fans d’Arsenal. Ce qui lui avait valu de perdre son brassard de capitaine.