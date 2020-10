La commission médicale de la Fédération algérienne de football a mis en garde les clubs. Ceux-ci doivent publier, sur leurs canaux de communication officiels, le nombre et les noms des joueurs et personnels confirmés au Covid-19, après les résultats des tests PCR. Le club qui a été le plus mis en garde n’est autre que le CRB, qui a parlé de « quelques cas », sans les citer, alors qu’ils étaient au nombre de 31. Mais le paradoxe vient cette fois-ci de la première instance elle-même, à savoir la FAF. Actuellement en stage au Centre technique national de Sidi Moussa, l’Equipe nationale des U20 a enregistré quatre cas positifs.

Les joueurs concernés ont été libérés pour être confinés chez eux.

Sur son site officiel, la FAF n’a pipé mot, puisque l’information a été dévoilée par les proches des joueurs concernés ou des sources au sein de leurs clubs respectifs, comme les deux Mouloudia, d’Alger et d’Oran. Considère-t-on toujours, huit mois après son avènement, la pandémie de coronavirus comme un tabou ? À collectionner toutes les informations liées à ce sujet depuis la reprise des entraînements, la réponse ne peut qu’être affirmative. L’on ne peut que citer les cas de la JS Kabylie, du CR Belouizdad, de l’AS Aïn M’lila, de la JS Saoura, en football, et la Fédération algérienne de judo pour s’en rendre compte.