L’entraîneur blidéen Sofiane Nechma, entièrement remis du coronavirus, a quitté l’hôpital d’El Kettar, comme convenu, lundi après-midi. « Dieu merci, je m’en suis entièrement remis et je vais enfin pouvoir rentrer chez-moi », s’est réjoui le coach de l’USMB, en confiant au passage que « sept autres personnes atteintes du coronavirus se sont également remises, et ont quitté l’hôpital » en même temps que lui. Nechma rejoint ainsi son épouse, qui était la première à se rétablir du coronavirus, et qui avait quitté l’hôpital d’El-Kettar peu avant lui. L’entraîneur blidéen, avait déclaré dans une précédente interview à l’APS qu’il avait « vraiment failli y passer », ajoutant que « cette terrible expérience » le marquera « pour toujours ». Interrogé s’il est enthousiaste à l’idée de reprendre du service, Nechma a avoué que pour le moment, il n’y pensait pas trop. « Après tout ce que j’ai enduré au cours des derniers jours, je ne vous cache pas que je vois la vie différemment », a-t-il avoué.