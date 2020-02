Le nouveau staff technique du Mouloudia d’Alger composé de l’entraîneur Nabil Neghiz et ses deux adjoints, Réda Babouche, l’ex- joueur du club et Faouzi Lafri, a entamé son travail hier. Juste après le match retour de la coupe arabe des clubs face au Raja, remporté par les coéquipiers de Frioui (1-0), Mohamed Mekhazni, qui a assuré l’intérim après le départ de l’entraîneur français, Bernard Casoni, avait fait ses adieux aux joueurs pour laisser place au nouveau staff. Rappelons que le MCA a été éliminé de la Coupe arabe et la coupe d’Algérie aussi, il reste désormais aux coéquipiers de Djabou que le Championnat national pour tenter de rebondir et remporter un titre en fin de saison.

Notons que les Vert et Rouge occupent la troisième position au classement avec 27 points avec un match retard face au Paradou AC.