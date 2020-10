Le MC Alger a quitté, jeudi, Mostaganem où il effectuait son second stage de préparation d'avant saison. L'entraîneur Nabil Neghiz a accordé une interview à Dzfoot où il a expliqué dans quel état il a trouvé les joueurs après 6 mois d'arrêt complet. Il a affiché de grandes ambitions en cette année de centenaire du Mouloudia et parlé aussi du mercato qui n'est pas fini, puisqu'après Bilal Bensaha, qui devait signer, hier, il attend encore deux joueurs pour compléter son effectif. Enfin, il a parlé des conditions de travail à Mostaganem à l'hôtel AZ Montana, complexe équipé, notamment de deux terrains de football où sont passés le CRB, la JSK et reçoit actuellement l'USMA. Cependant il déplore l'absence d'installations propres au club.