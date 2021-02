Les Mouloudéens sont dos au mur. Ils doivent réagir dès aujourd'hui face à la JS Saoura pour renouer avec les bons résultats. La direction du MC Alger a renouvelé sa confiance à l'entraîneur Nabil Neghiz, tout en lui demandant de «redresser rapidement la situation», dès le prochain match, prévu, aujourd'hui, en déplacement face à la JS Saoura (14h30). «Nous nous sommes réunis avec Neghiz, lundi matin, pour aborder la situation actuelle de l'équipe, qui traverse un passage à vide. Nous avons relevé la nécessité de sortir la tête de l'eau dès le prochain match. Nous avons renouvelé notre confiance à Neghiz, qui doit trouver des solutions», a indiqué à l'APS, Abdennacer Almas, président du conseil d'administration. Après un bon début de saison, le Mouloudia a fait du surplace, avec un triste bilan de deux matchs nuls à domicile et une défaite en déplacement, lors des trois dernières journées. «Neghiz a été réceptif lors de cette réunion. Nous lui avons fait part de notre mécontentement, suite à ses déclarations à la presse tenues à chaud, concernant l'obligation de régulariser la situation financière des joueurs. Je tiens à préciser que les droits des joueurs sont garantis, et seront régularisés tôt ou tard. Certes, nous traversons une crise financière, à l'instar de la plupart des clubs, mais le dénouement ne saurait tarder», a-t-il ajouté. Appelé à commenter les incidents survenus ce lundi au siège de la direction générale de Sonatrach, Abdenacer Almas a condamné avec fermeté ces actes de vandalisme, «perpétrés par des supporters manipulés». «Je condamne ces incidents qui ternissent l'image du club. Ces supporters sont manipulés par des gens qui vont se reconnaître, ils sont en train de pêcher en eaux troubles.» Concernant son avenir à la tête du club, Almas a affirmé qu'il ne songeait pas démissionner, tout en assumant pleinement ses responsabilités: «J'ai été chargé d'une mission par les responsables de Sonatrach, je suis en train de travailler de bonne foi, avec l'intention de mener à bien mes fonctions. Maintenant, si Sonatrach décide de me confier une autre mission, je suis prêt à accepter», a-t-il conclu.