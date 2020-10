Le problème des finances se pose avec acuité au MC Alger en dépit du fait que le club algérois est bien soutenu par la Sonatrach. La preuve, après le second stage de Mostaganem, le staff technique du Mouloudia, dirigé par Nabil Neghiz, a failli voir le troisième regroupement prévu à l'ESHRA de Aïn Benian être annulé avant d'être finalement soulagé. Ses dirigeants ont finalement décidé de maintenir le stage de préparation à l'ESHRA, mais cela se passe au moment où des joueurs menacent de le boycotter car, ils attendent toujours la régularisation de leur situation financière. Ils veulent avoir leur argent de la saison dernière dans la mesure où ils sont en préparation de la nouvelle saison qui coïncidera avec le centenaire du club. Cela met une pression supplémentaire sur les joueurs et même les staffs et encore plus sur les dirigeants de ce prestigieux et historique club algérois. Et justement à ce propos, d'aucuns fans des Vert et Rouge, responsables et joueurs inclus ne veulent arriver à cette date fatidique de la commémoration du Centenaire du club, l'année prochaine, avec au final une saison blanche et vierge de titres. Et c'est ce qu'a justement saisi le coach Neghiz à la veille du stage d'Aïn Benian en réunion avec les joueurs en déclarant: «Si on veut réussir, il faudra fournir tous les efforts nécessaires pour avancer dans notre stage et cela passe bien entendu par une bonne préparation. Il ne faut pas oublier que c'est la saison du Centenaire du club et à partir de là, il faudra faire le nécessaire pour que tout se déroule sans accroc et qu'on puisse triompher. La balle est dans votre camp maintenant», a lancé le coach des Vert et Rouge aux joueurs. Avec de nouvelles recrues la concurrence sera très rude pour arracher une place de titulaire au sein du Mouloudia d'Alger. Neghiz met donc une pression supplémentaire sur les joueurs en leur lançant: «Désormais, il vous appartient de faire avancer les choses dans le bon sens. Je ne lèserai personne, tout le monde aura sa chance, mais c'est à vous de me convaincre dorénavant.» Concernant le mercato et les nouvelles recrues, le président du conseil d'administration des Vert et Rouge, Nacer Almas estime que: «Je pense que pour le moment, nous avons réussi un bon mercato puisque nous avons réalisé à avoir les joueurs qu'on souhaitait. Il nous reste encore deux dossiers à régler et ce sera fini puisqu'on a conclu avec Bensaha et on attend le retour d'El Ghorbal pour terminer. On sait exactement où on met les pieds et cela va nous aider beaucoup», a-t-il affirmé. Mais, Almas sait également qu'il y a cette problématique de la qualification de ces nouvelles recrues et à ce sujet, il a assuré qu'«on est en train de travailler sur le dossier et on essaye de faire le nécessaire pour que tout se passe bien. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est de qualifier les nouveaux et on tâchera de tout donner pour». Évoquant les matchs amicaux pour ponctuer la préparation de l'équipe avant le début de la nouvelle saison, Almas annonce qu'«on est à la recherche d'autres sparring-partners». Il est utile de noter au passage, que deux matchs amicaux sont d'ores et déjà programmé à savoir celui face au NA Hussein Dey et celui devant le Paradou. «Nous sommes actuellement en train de travailler sur le dossier puisque le coach nous a demandé de faire le nécessaire pour lui trouver de nouveaux adversaires à affronter», indique Almas avant de reconnaître que «ce n'est pas facile sachant que cette période est très importante et c'est la raison pour laquelle on va essayer de tout mettre en oeuvre pour que ça se passe bien». Enfin, le président du conseil d'administration du MCA, Almas est bien optimiste pour le groupe qu'il a pour cette nouvelle saison 2020-2021 puisqu'il déclare sans hésiter: «On a un très bon groupe et on sait très bien qu'il peut faire de belles choses. Tout ce qu'il faut, c'est une bonne préparation et je pense que nous avons mis les moyens pour. Maintenant, je sais qu'on a les moyens de faire une bonne saison et on va tout tenter pour atteindre cet objectif», a conclu le président Almas.