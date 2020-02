Le MC Alger tient son nouvel entraîneur depuis hier. Il s’agit de Nabil Neghiz, qui a apposé sa signature sur un contrat d’une année et demie avec le vieux club de la capitale. Neghiz aura à ses côtés Faouzi Lafri et Réda Babouche comme adjoints, ainsi que Mourad Ikiouane comme préparateur physique. Pour sa part, Foued Cheriet est maintenu au poste d’entraîneur des gardiens de but. En attendant que le contrat de Bernard Casoni soit résilié, ce qui ne semble pas se faire de sitôt, Neghiz aura une licence d’entraîneur adjoint pour pouvoir diriger sa nouvelle équipe à partir du banc de touche dès la prochaine journée du championnat. La décision du président du conseil d’administration, Abdenacer Almas, de faire appel à Neghiz n’a pas fait l’unanimité au sein du club, apprend-on. Ceci, étant donné que plusieurs membres ont affirmé que le profil de l’ancien adjoint de Christian Gourcuff en Equipe nationale n’est pas le mieux indiqué, vu la situation dans laquelle se trouve l’équipe. Cependant, Almas a campé sur sa position, négocié avec Neghiz et arraché sa signature. Selon les dernières informations, l’ex-entraîneur de l’IR Tanger (Maroc) ne dirigera pas sa nouvelle équipe samedi prochain face au Raja de Casablanca lors du match retour des quarts de finale de la Coupe arabe. Ce match sera dirigé par l’intérimaire Mohamed Mekhazni. L’équipe algéroise se déplacera aujourd’hui vers Casablanca, elle qui s’était inclinée au match aller (1-2) au stade Mustapha-Tchaker de Blida.