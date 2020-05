La direction du Chabab a tranché: le capitaine et latéral gauche, Chemseddine Nessakh, ainsi que le meneur de jeu, Amir Sayoud, sont désormais à vendre au plus offrant. Les responsables du club ont convenu avec l'entraîneur, Franck Dumas, sur la nécessité de commencer dès à présent à chercher des remplaçants aux deux joueurs en question, lesquels insistent pour aller tenter leurs chances à l'étranger. Nessakh est convoité par plusieurs clubs saoudiens alors que Sayoud, et comme avancé par nos soins, est dans le viseur de l'ES Tunis. Les dirigeants Belouizdadis étudient plusieurs pistes de joueurs capables de combler ces deux éventuels départs, mais les noms n'ont pas été dévoilés. Par ailleurs, les belouizdadis refusent de libérer leur attaquant, Khaled Bousseliou, convoité par un club tunisien. Il y a quelques jours de cela, le natif de Skikda avait démenti l'existence de contacts avec l'EST, mais des sources affirment qu'un autre club tunisien serait sur ses traces. Sur un autre sillage, et concernant la liste des libérés, Dumas a confirmé n'avoir plus besoin de Khouthir Ziti, Larbi Tabti, Ahmed Gasmi et Mohamed Amine Souibaâ. à ces éléments, devrait s'ajouter un des deux gardiens, Gaya Merbah ou Bekri Kheiri. Cela sera tributaire du recrutement d'un autre portier. Dans ce sillage, celui qui a été convoité par les Rouge et Blanc, à savoir le dernier rempart de Damac FC (Arabie saoudite), Mustapha Zeghba, a fermé la porte à un retour en Algérie. Déjà que son salaire actuel ne peut être assuré par aucun club algérien (environ 900 millions de centime), en plus du fait que dans le cas où le championnat saoudien sera arrêté avec le maintien eu classement actuel, Damac FC ne rétrogradera pas en seconde division. D'autres pistes de gardiens sont évoquées, ici et là, du côté du Chabab, entre autres celle de Abdelkader Salhi et Mohamed Lamine Zemmamouche, mais jusqu'à l'heure, rien n'est encore officiel.