La Juventus et Manchester City. L’Olympique Lyonnais a fait tomber deux grosses têtes européennes en Ligue des Champions. Ce qui n’a pas échappé au Bayern Munich, prochain adversaire des Gones en Ligue des Champions. Interrogé à ce sujet sur le site officiel de son club, Manuel Neuer a avoué se méfier des Lyonnais.

« Lyon a vraiment une très bonne équipe tactiquement. Ils ont des tueurs dans leurs rangs qui ont puni Manchester City sans pitié. Nous devons nous assurer d’être réveillés. Chaque erreur peut être rapidement punie et vous pouvez être rapidement dehors.» Memphis Depay et ses coéquipiers sont attendus !