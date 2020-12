Le président par intérim du FC Barcelone, Carles Tusquets, a refroidi l'hypothèse d'une nouvelle association Neymar-Messi en Catalogne la saison prochaine. Des propos qui interviennent quelques heures après la petite bombe lâchée par le Brésilien. Messi et Neymar sous le maillot du Barça «Je veux rejouer avec lui (Messi), c'est sûr. Nous devons le faire la saison prochaine.» Neymar a enflammé le marché des transferts, ces dernières heures, en déclarant, après la victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester United (3-1) en Ligue des Champions, son envie d'évoluer dans la même équipe que Lionel Messi la saison prochaine (lire ici). Où?

Le Brésilien ne l'a pas précisé, laissant la porte ouverte à toutes les options. Neymar peut venir «seulement gratuitement» Evidemment, l'Espagne se prend à rêver d'un retour de l'Auriverde au FC Barcelone qui pourrait convaincre Messi de rester. Mais le président par intérim du club catalan, Carles Tusquets, a rapidement calmé tout le monde. «Neymar pourrait venir, mais seulement gratuitement. S'il est gratuit, il pourrait être envisagé. Sinon, c'est inabordable, à moins qu'un nouveau président ne vienne avec un miracle», a assuré le dirigeant dans un entretien accordé à RAC1. Le PSG n'ayant pas l'intention de céder gratuitement sa star, sous contrat jusqu'en juin 2022, cela confirme encore une fois qu'un retour de Neymar au Barça reste une hypothèse peu probable dans un futur proche. La seule option pour les Blaugrana d'obtenir Neymar gratuitement est d'attendre qu'il soit libre en juin 2022, en espérant que Paris ne réussisse pas à le prolonger. Mais Messi sera-t-il toujours là? Tusquets aurait vendu Messi l'été dernier. Interrogé au cours de ce même entretien sur le cas du sextuple Ballon d'or, en fin de contrat en juin prochain, Tusquets ne prend pas de gants. Le dirigeant catalan estime que le club aurait dû vendre sa star argentine l'été dernier, lorsque celle-ci a demandé à partir. «Economiquement parlant, j'aurais vendu Messi pendant le mercato d'été. Tant en termes d'économies sur la masse salariale que d'argent récupéré sur le transfert, cela aurait été souhaitable. Mais c'est un choix auquel le staff sportif doit consentir et ce n'est pas ma place», a-t-il expliqué. Si on peut entendre l'argument financier, puisque Messi pourra partir libre dans un peu plus de 6 mois s'il ne prolonge pas d'ici-là, c'est-à-dire sans rapporter d'argent au Barça, il est étonnant d'entendre de tels propos de la part d'un dirigeant barcelonais encore en place. Cela ne facilitera pas forcément la tâche du futur président, dont l'élection aura lieu le 24 janvier, pour tenter de convaincre la Pulga de prolonger son contrat.