Décisif pour son premier match de la saison avec le Paris Saint-Germain, samedi dernier, lors de la réception de Strasbourg (1-0), Neymar s’est présenté en zone mixte après la rencontre. Si le Brésilien a évoqué les sifflets d’une partie du Parc des Princes, il a aussi confirmé pour la première fois publiquement ses envies de départ durant l’été. « Tout le monde sait que je voulais partir. Je l’ai bien dit et répété mais je ne vais pas rentrer dans les détails des négociations. J’avais des motivations personnelles, ce n’était pas contre l’institution PSG. Quand on ne se sent pas bien dans un endroit, on veut s’en aller. J’ai tout fait pour mais ils ne m’ont pas fait partir. C’est un chapitre clos, je n’en parlerai plus. Ma tête est au PSG. Je vais tout donner sur le terrain. Je suis totalement concentré ici, je vais me donner à fond comme dans chaque club où je suis passé. C’est mon travail», a indiqué l’Auriverde.