Rodrigo Lasmar s’était pourtant voulu optimiste. Interrogé à l’issue du match nul concédé face au Sénégal (1-1), dimanche, le médecin de la sélection brésilienne avait en effet été rassurant. « Il n’a pas senti une douleur très vive, il a ressenti une gêne, mais a demandé à continuer à jouer. Mais après, il a vu que ce n’était pas normal et a préféré sortir pour éviter toute complication majeure », avait-il confié dans des propos relayés par SportTV.

Les examens pratiqués à son retour de Singapour ce lundi ont néanmoins révélé une lésion de grade 2 du biceps fémoral des ischio-jambiers de la jambe gauche synonyme - a minima - d’un mois d’indisponibilité. Ce sont donc au moins six nouveaux matchs que le Brésilien devrait manquer, lui qui n’avait repris que début septembre une fois le feuilleton de son transfert terminé et n’avait pu disputer les deux premières rencontres de Ligue des champions, suspension oblige. Mais ce sont bien les pépins physiques à répétition qui ont de quoi inquiéter. Depuis son arrivée dans la capitale, le natif de Sao Paulo a en effet déjà subi pas moins de neuf blessures différentes, avec notamment ses deux sérieuses blessures au pied, mais également des problèmes aux adducteurs, d’autres aux cuisses ou une lésion aux ligaments de la cheville.

Au total, et en comptant les mises au repos ou d’autres blessures mineures, ce ne sont donc pas moins de 52 rencontres que Neymar a déjà manquées depuis son transfert au PSG, soit 43% des 123 matches disputés par les Rouge et Bleu depuis l’été 2017.

Il ne reste plus qu’à espérer pour les champions de France que l’ancien Barcelonais, sur le flanc pour le match retour face au Real Madrid il ya deux ans et la double confrontation contre Manchester United la saison dernière, sera cette fois sur pied pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.