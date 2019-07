« Mon meilleur souvenir ? La remontada contre Paris. » Le Brésilien a fait une révélation très étonnante sur son club, une paire de jours avant de reprendre l’entraînement avec le PSG. Interrogé par Oh My Goal US, Neymar a lâché une bombe: « Le meilleur souvenir de ma carrière de footballeur ? Il y en a deux. D’abord, quand on a gagné les jeux Olympiques avec le Brésil. Ensuite, la «remontada» contre Paris. Ce que nous avons ressenti lorsque nous avons marqué le sixième but... Je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça... C’était incroyable. Quand on a gagné contre le PSG avec Barcelone, c’était complètement... Nous sommes tous devenus fous après ! Je crois que c’était le meilleur sentiment possible pour nous tous.» Sous contrat avec le PSG, Neymar désigne le pire événement de l’histoire de son club comme l’un de ses favoris, en disant «nous» et «on» pour raconter ce que lui et ses anciens coéquipiers ont ressenti lors de cette rencontre. Une provocation évidente, alors que le joueur est sur le départ, et pressenti pour revenir au Barça.