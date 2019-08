Conscient que conserver Neymar contre son gré pourrait avoir des répercutions sur le plan sportif, le PSG qui ne souhaite pas faire de cadeaux au Barça, serait désormais disposé à accepter un échange de joueurs. D’après la radio catalane RAC1, des représentants du FC Barcelone que sont Oscar Grau, Eric Abidal et Javier Bordas étaient attendus à Paris hier afin de trouver un accord pour le retour de Neymar au Barça. D’après des informations du Parisien, les dirigeants du PSG ont proposé un deal incluant deux joueurs, au Barça. En effet le Paris SG exigerait Ousmane Dembélé + Nelson Semedo + 100 millions d’euros, en échange de Neymar. Une proposition qui ne laisserait pas insensible le FC Barcelone. Le plus dur sera toutefois de convaincre les deux joueurs Barcelonais de rejoindre Paris. Et c’est à ce niveau que cela pourrait bloquer. En effet, Dembélé et Semedo ont clairement fait entendre qu’ils ne souhaitaient pas quitter le Barça cet été.