Le mercato estival 2019 entre dans sa dernière semaine, et désormais les négociations entre le FC Barcelone, le Real Madrid ou bien encore la Juventus et le Paris Saint-Germain au sujet de Neymar doivent se concrétiser. Mais selon Le Monde, qui consacre un article à la star brésilienne du PSG, preuve de l’importance du sujet, il est désormais très probable que Neymar restera au Paris SG.

Car après avoir regardé tout le feuilleton, il semble que cette fois l’Emir du Qatar a décidé de siffler la fin de la partie. Et comme c’est du côté de Doha que se décide l’avenir de Neymar, les choses pourraient être désormais claires et nettes. Tamim Ben Hamad Al Thani aurait donc prévenu Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo que Neymar n’était pas à vendre.

Pour le dirigeant qatari du Paris Saint-Germain il s’agit surtout de montrer que le PSG a les moyens de ses ambitions, et a surtout le pouvoir de refuser ce genre de comportement de star.

On ne sait cependant pas ce que l’Emir du Qatar fera si Neymar sort de son mutisme d’ici la fin du mercato et annonce très clairement qu’il souhaite quitter le Paris SG deux ans seulement après avoir signé pour 222 millions d’euros en provenance de Barcelone. Suite au prochain épisode, car on voit mal tout cela se terminer aussi banalement.