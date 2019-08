Scruté depuis des semaines en raison de ses envies de départ et des tractations autour de sa situation, Neymar était bien à l’entraînement hiersamedi, à la veille du match du PSG à Rennes pour la deuxième journée de Ligue 1. Le Brésilien, courtisé par le Barça et le Real, était avec le groupe. Le meneur de jeu de 27 ans, arrivé dans les derniers avec Cavani, Mbappé et Paredes, a effectué tous les exercices de l’échauffement durant le premier quart d’heure ouvert à la presse. Il s’entraînait à part ces derniers jours, pour superviser ses bobos contractés ces dernières semaines (plusieurs coups à l’entraînement, avait assuré Thomas Tuchel) mais aussi en raison de sa situation. Le joueur était discret, effectuant les exercices aux côtés de son compatriote Thiago Silva, Paredes et Di Maria. Mbappé était lui d’humeur badine, plaisantant notamment avec Verratti et arrachant plusieurs sourires à Neymar. Herrera, absent plusieurs semaines pour un problème au mollet, et Kehrer, sorti blessé contre Nîmes (3-0) dimanche dernier, sont d’ores et déjà forfaits.