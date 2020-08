Neymar (28 ans) et Nike, c’est terminé. Sous contrat avec la marque à la virgule depuis ses 13 ans, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas trouvé d’accord financier avec la firme américaine pour poursuivre sa collaboration, a pris fin hier, selon Diario do Peixe. Alors qu’il n’a pas apprécié d’être en retrait par rapport à Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé dans le dernier spot publicitaire de Nike, le Brésilien va désormais s’engager avec Puma. Une sacrée pioche pour la marque allemande, qui met la main sur un des sportifs les plus bankables de la planète.