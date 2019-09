Si ce ne sont quelques déclarations en zone mixte avec le Brésil ou après son retour tonitruant au Parc des Princes face à Strasbourg (1-0) il y a dix jours et un discours policé pour le site du PSG, dimanche soir, après son nouvel exploit à Lyon (0-1), Neymar se fait plutôt discret depuis la fin du mercato estival. Opération marketing oblige, le Brésilien n’en a pas moins accordé une longue interview au Daily Mirror à l’occasion de la sortie de son nouveau parfum Diesel. Et à défaut d’évoquer son été agité et son retour avorté au Barça, le numéro 10 parisien est notamment revenu sur les deux graves blessures subies ces deux dernières années. « C’est le pire moment de la carrière d’un sportif. J’ai connu deux blessures graves en deux ans et j’ai raté près de six mois de compétition. Marquer des buts m’a manqué », a-t-il ainsi expliqué, ajoutant : « Mais les blessures font partie d’une carrière et nous mettons tout en œuvre pour éviter que cela se reproduise. Le mental est très important durant la récupération et je fais également du travail préventif avec mon préparateur physique et mon physiothérapeute. » « Parfois, c’est dur parce que tu dois toujours être parfait et en tant qu’homme c’est impossible. J’ai commis plusieurs erreurs et retrouver toute ma confiance a eu un prix élevé, a-t-il confié. Mais je pense que c’est normal pour les hommes d’échouer. Ça fait partie de la vie et ça fait grandir car tu apprends de tes erreurs. »

Évoque-t-il l’accusation de viol dont il a été l’objet cet été, la claque donnée à un supporter breton à l’issue de la finale de la coupe de France perdue face à Rennes ou son mercato mouvementé ? Toujours est-il que Neymar a également fait amende honorable en reconnaissant des erreurs sans pour autant donner plus de précisions. Mais au vu de ses récentes prestations avec le PSG, Neymar a déjà digéré ces erreurs et tourné la page. « Lorsque vous vous sentez bien mentalement, les choses se passent naturellement. Vous êtes plus libre. Si vous n’allez pas bien, les choses ne se passeront pas comme vous le souhaitez, a-t-il en effet expliqué. Avoir confiance te permet de faire des choses différentes et c’est très important sur le terrain. » De quoi lui permettre de viser haut, très haut. « Je veux être le meilleur footballeur du monde. C’est aussi simple que ça », a-t-il en effet précisé. Aussi simple qu’un but victorieux inscrit dans les dernières minutes.