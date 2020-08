Avec l’énorme désillusion connue par le FC Barcelone face au Bayern Munich (2-8) vendredi lors des quarts de finale de la Ligue des Champions, une véritable révolution est attendue cet été chez les Blaugrana. Et sans surprise, le quotidien Sport a relancé, hier, le feuilleton Neymar (28 ans, 24 matchs et 19 buts toutes compétitions confondues cette saison) ! Alors que le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, a écarté à plusieurs reprises un éventuel retour de l’attaquant du Paris Saint-Germain cet été, le journal catalan assure que le Brésilien redevient la priorité du vice-champion d’Espagne. En effet, Neymar serait perçu comme le meilleur moyen de relancer une dynamique positive. Pour parvenir à l’attirer, le Barça serait prêt à effectuer une offre de 60 millions d’euros, tout en proposant les services d’Antoine Griezmann. Pour l’instant, le PSG dispose d’autres priorités avec le dénouement de la Ligue des Champions et semble vouloir prolonger le contrat de Neymar, qui expire en juin 2022.