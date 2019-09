Buteur sur une passe décisive de Kylian Mbappé, l’attaquant Neymar a libéré le Paris Saint-Germain face à Bordeaux (1-0) samedi en Ligue 1. En zone mixte, le Brésilien a affiché sa satisfaction de retrouver sur les terrains le Français, de retour après une blessure. « On a un bon feeling entre nous. On s’entend très bien sur la pelouse et en dehors. Je suis très content qu’il soit revenu. Tout le monde est content de son retour. Kylian, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, un grand joueur. Quand il est sur la pelouse, les choses sont plus faciles. Il va très vite. Tous les joueurs aiment jouer avec de grands joueurs, pas seulement moi », a confié Neymar.