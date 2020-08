Cette fois-ci, le Paris Saint-Germain l'a fait. Largement dominateur et maître des débats, le club de la capitale n'a laissé aucune chance au RB Leipzig (3-0), mardi, en demi-finale de la Ligue des Champions. Une première qualification pour la finale de la compétition que le champion de France doit beaucoup à Neymar (28 ans). Si Angel Di Maria, buteur et double passeur décisif, a été le grand bonhomme de ce match, l'attaquant brésilien a également été très important. Comme contre le Borussia Dortmund (1-2, 2-0), comme face à l'Atalanta (2-1), la star parisienne a énormément pesé sur cette partie. Les mauvaises langues diront que l'ancien joueur du FC Barcelone a encore une fois manqué de précision avec plusieurs opportunités gâchées. Certes. Mais en dehors de ce problème de réglage devant le but, Neymar a une nouvelle fois été très grand dans tous les aspects du jeu. Deux poteaux touchés, dont un sur un coup franc surprenant, deux occasions franches ratées, l'Auriverde a été malchanceux. A côté de ça, il a aussi réussi des gestes de grande classe, comme sa sublime talonnade en l'air du mauvais pied sur la passe puissante de Leandro Paredes pour le but du break. Alors qu'il lui a souvent été reproché de jouer à son rythme, Neymar, dans une position de faux numéro 9, s'est bagarré sur tous les ballons en déclenchant le premier pressing, obligeant même Kylian Mbappé à l'imiter pour rendre le travail de harcèlement collectif cohérent. Le vainqueur de l'édition 2015 de la C1 a atteint sa plénitude à Paris, où il a occupé le rôle de leader technique sur le terrain, mais aussi celui de leader de groupe à côté en étant très proche de tous ses partenaires. Désormais très loin de son été 2019 agité, Neymar semble parfaitement focus sur sa mission première, celle pour laquelle le PSG l'a recruté pour 222 millions d'euros, à l'été 2017, à savoir inscrire la Ligue des Champions au palmarès du club.

«Deux années de suite avec des blessures à des moments cruciaux, importants pour moi et mon équipe. Aujourd'hui, je suis entier, sans blessure, en mesure d'aider mes coéquipiers de la meilleure façon possible. Je suis trop heureux, très heureux... Très heureux! On est entré dans l'histoire aujourd'hui, mais on ne veut pas s'arrêter là, on en veut plus... Allons chercher cette coupe aux grandes oreilles, ce TROPHÉE! PARIS ENFÊTE!», a lâché la star parisienne sur Instagram. Un succès dans quatre jours ferait définitivement entrer Neymar tout en haut dans le Panthéon du PSG.