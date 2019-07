Le FC Barcelone a passé la seconde pour Neymar. Du moins, si l’on en croit les dernières informations parues un peu partout en Europe, qui font état d’offres déjà un peu plus conséquentes du club catalan pour son ancien joueur. Après une première offre de 40 millions d’euros + 2 joueurs, voilà que le champion d’Espagne serait, selon la presse germanique, prêt à débourser 100 millions d’euros +2 joueurs pour rapatrier la star brésilienne. Une information qui est démentie à Barcelone hier. Effectivement, du côté de Mundo Deportivo on assure, s’appuyant sur des propos de dirigeants catalans, qu’aucune des informations évoquées par ces médias ne sont vraies. Aucune offre n’aurait été faite pour l’instant. Mais surtout, on apprend que les moyens du FC Barcelone seraient plus que limités et que l’arrivée de Neymar « devient une affaire plus que compliquée au fur et à mesure que les jours passent ». Il y a quelques jours, on apprenait via ce média que les Barcelonais ne voulaient pas offrir de l’argent dans le deal, et qu’ils souhaitaient réaliser un échange sec, à la manière d’un transfert entre franchises de NBA. Aujourd’hui, le journal catalan explique que le club n’a de toutes manières pas le choix, et qu’il n’y a pas d’autres formules possibles actuellement. Et pour les dirigeants du Barça, la valeur des joueurs inclus dans ce possible échange ne devrait pas dépasser plus de 170 millions d’euros. Même si ce n’est pas précisé par le quotidien sportif catalan, on peut imaginer qu’une grosse vente d’un joueur dans les prochains jours pourrait changer la donne et permettre aux Barcelonais de proposer de l’argent. Si la tendance est plutôt au pessimisme chez Mundo Deportivo, du côté de Sport on semble un peu plus optimiste, expliquant que « tous les chemins de Neymar mènent au Camp Nou ». Le média ajoute qu’une tendance positive (pour le Barça) se dégage des discussions entre les deux clubs...